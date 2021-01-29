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10:35, 29 января 2021 года

Подписан приказ об отмене «дистанционки» в орловских вузах

Распоряжение дано главой Минобрнауки Валерием Фальковым.


Документ обязывает ректоров российских подведомственных высших учебных заведений начать подготовку к переходу от домашнего дистанционного обучения к занятиям в аудиториях. Проводимые мероприятия будут согласованы с местным Роспотребнадзором и с учетом мнений студсоветов. Разумеется, противоэпидемиологические меры никуда не денутся. При ухудшении ситуации с распространением коронавируса, вузы должны быть готовы снова перейти к ограничительным мерам.

Студенты вернутся к уже забытому формату учебы 8 февраля – сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Напомним, что решение о переводе студентов на «дистанционку» было принято 19 ноября минувшего года на заседании регионального оперштаба по противодействию распространения коронавируса, 23 ноября занятия в аудиториях прекратились. Студенты областных учреждений СПО вернулись за парты 18 января, теперь настал черед учащихся региональных вузов.

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Артём Ежаков
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