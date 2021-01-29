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11:00, 29 января 2021 года Открытие здания драмтеатра в Орле снова откладывается Дирекцией ОГАТ было принято решение об отмене февральского репертуара.





Купленные в кассе билеты на февральские выступления можно сдать туда же, придя в часы работы заведения. Возврат денег за электронные билеты пройдет автоматически – сообщает сайт ОГАТ им. Тургенева.



Реконструкция здания драмтеатра тянется с 2014 года. Нерадивость подрядчика постоянно сдвигала сроки ремонта, а должностные лица никак не реагировали на это. Результат – многомиллионный ущерб бюджету, уголовные дела и очередной долгострой.





Артём Ежаков



