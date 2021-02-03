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14:05, 3 февраля 2021 года В Ливенском районе открыли врачебную амбулаторию, ФАП и детский сад Накануне объекты посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он также оценил подготовку к реконструкции моста через реку Сосна.





Низководный мост через реку Сосна - переправа межмуниципального значения. Её затапливает каждый год в период половодья. Решить проблему поможет реконструкция . Её начали в январе. Ремонтом занимается тот же белгородский подрядчик, что взялся за Красный мост. Сейчас выполнен первый этап работ. В ближайшее время движение для автомобилистов по мосту перекроют. Срок сдачи объекта - ноябрь 2022 года. Однако подрядчик настроен оптимистично и готов сдать мост уже в октябре 2021-го. С работами, идущими на мосту, ознакомился губернатор Андрей Клычков. Глава региона посетил и село Бараново. Там построили врачебную амбулаторию в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость объекта - более 15 миллионов рублей. В новом медучреждении работают семь человек. Один из них - Дмитрий Куртыкин. В прошлом году окончил Курский государственный медицинский университет и приехал в сельскую местность по программе «Земский доктор». Стоматолога на селе ждали. Работает молодой врач с современным оборудованием. Оно позволяет жителям не ехать в районную больницу, а получать помощь на месте. Модульная амбулатория – это, по сути, аналог районной больницы. Здесь можно получить медпомощь или сделать прививки. Надежда Печерская, жительница с. Бараново: «Мы очень рады, что в нашей деревне открылось такое нужное здание. Но только мы ждем, чтобы к нам приехал врач. У нас был свой очень хороший врач, но другая область его переманила к себе». В регионе действительно остро стоит кадровый вопрос. Медицинских работников на селе не хватает. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Всем главврачам районных больниц поставлена задача подбора медицинских кадров - фельдшеров, врачей - еще со студенческой скамьи, чтобы в дальнейшем они могли работать». Еще одно медицинское новоселье - в селе Росстани. Старый фельдшерско-акушерский пункт разваливался на глазах, плохо отапливался. В новом модульном ФАПе тепло, чисто и всегда готовы оказать помощь. Всего в регионе за прошедший год таких возвели более сорока. Еще один новый объект - через дорогу от ФАПа. Здание детского сада, построенное более 30 лет назад, было аварийным. В 2017-м начался капитальный ремонт. В этом году светлые просторные помещения вновь приняли дошколят. Пока их всего 20. В ближайшем будущем воспитанников станет больше - подтянутся дети из соседних деревень. Всего сад рассчитан на 90 человек.





Юлия Сабельникова



