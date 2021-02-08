От агророботов до диагностического медоборудования

Над чем работают молодые орловские ученые?

Студенты Орловского аграрного университета работают над сельскохозяйственной техникой нового поколения. Базой для испытаний стал учебный полигон, появившийся благодаря гранту, который выиграл вуз в прошлом году. Сейчас идет работа над созданием агророботов, которые будут работать в сельском хозяйстве без участия человека. Машины смогут, например, пахать землю, сажать картофель или кормить коров.

И если в Орёл-ГАУ наукой занимаются больше юноши, то молодые ученые лаборатории биомедицинской фотоники в ОГУ - это преимущественно девушки. Одна из разработок позволит проводить быстрый скрининг и диагностику заболеваний пазух носа.

Лабораторию клеточной физиологии и патологии в госуниверситете открыли в рамках выигранного гранта. Купили новейшее оборудование для изучения клеточной биологии.

Научно-исследовательская деятельность молодых ученых не осталась без внимания властей. Губернатор Андрей Клычков вручил юношам и девушкам награды и отметил, что правительство области продолжит оказывать поддержку для развития науки в регионе.