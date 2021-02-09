Клычков попросил орловцев жаловаться на мусор напрямую регоператору «Зеленая роща»

Губернатор провел сегодня очередную трансляцию в социальных сетях.

«Мы на прошлой неделе расторгли контракты с тем перевозчиком по шести районам, к которому были нарекания. Также расторгли соглашения с еще одним перевозчиком. Сейчас «Зеленая роща» подхватывает эти районы. С региональным оператором мы в ежедневном режиме отрабатываем – сколько они выполнили, где они исправили, где есть недоработки. Поэтому прошу направлять им проблемные адреса – я буду проверять те отработки, которые есть», – заявил губернатор.

