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21:43, 8 февраля 2021 года

Клычков попросил орловцев жаловаться на мусор напрямую регоператору «Зеленая роща»

Губернатор провел сегодня очередную трансляцию в социальных сетях.


«Мы на прошлой неделе расторгли контракты с тем перевозчиком по шести районам, к которому были нарекания. Также расторгли соглашения с еще одним перевозчиком. Сейчас «Зеленая роща» подхватывает эти районы. С региональным оператором мы в ежедневном режиме отрабатываем – сколько они выполнили, где они исправили, где есть недоработки. Поэтому прошу направлять им проблемные адреса – я буду проверять те отработки, которые есть», – заявил губернатор.
 
Напомним, что шесть районов, которые обслуживал экс-перевозчик, это: Троснянский, Дмитровский, Кромской, Урицкий, Сосковский и Шаблыкинский. Ранее ими занималось ООО «Экологистик». После разрыва соглашения, обязанность по перевозке мусора легла на «Зеленую рощу». Для вывоза ТКО регоператор выпустил девять машин.


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Артём Ежаков
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