Губернатор Клычков назвал финансовую альтернативу для постройки Западного обхода Орла

Во время прямого эфира в социальных сетях, губернатор отметил, что в случае разрыва существующего соглашения
новым источником финансирования строительства Западного обхода Орла может стать концессия (строительство за счет инвестора с условием использования последним объекта для личной выгоды, - прим. ред.), форма государственного частного партнерства или федеральное финансирование.
Сегодня во время аппаратного совещания глава региона дал поручение о подготовке к 1 марта 2021 года окончательных предложений по реализации проектирования Западного обхода
с учетом действующего инвестора. Для продолжения требуется составление проектно-сметной документации, оцененной в 25 миллионов рублей.