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22:30, 8 февраля 2021 года

Губернатор Клычков назвал финансовую альтернативу для постройки Западного обхода Орла

В данный момент действует инвестиционное соглашение с ЗАО «Русская холдинговая компания».


Во время прямого эфира в социальных сетях, губернатор отметил, что в случае разрыва существующего соглашения новым источником финансирования строительства Западного обхода Орла может стать концессия (строительство за счет инвестора с условием использования последним объекта для личной выгоды, - прим. ред.), форма государственного частного партнерства или федеральное финансирование.
 
Сегодня во время аппаратного совещания глава региона дал поручение о подготовке к 1 марта 2021 года окончательных предложений по реализации проектирования Западного обхода с учетом действующего инвестора. Для продолжения требуется составление проектно-сметной документации, оцененной в 25 миллионов рублей.


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Артём Ежаков
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