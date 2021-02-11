Орловский драмтеатр открывает двери для зрителя

Об этом сообщает пресс-служба ОГАТ им. И. С. Тургенева.

«Встреча будет особенной — привыкшие ежедневно общаться друг с другом артисты и сотрудники впервые увидятся «в реале» после девяти месяцев вынужденной разлуки. Защитные маски на лицах — неизменный атрибут сегодняшнего дня, никак не повлияет на радость события. В этот день члены большой театральной семьи с восторгом воссоединятся в стенах театра», – отмечено в сообщении.