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13:45, 11 февраля 2021 года

Орловский драмтеатр открывает двери для зрителя

Об этом сообщает пресс-служба ОГАТ им. И. С. Тургенева.


Ранее поднять занавес мешало проведение работ по противопожарной безопасности, однако сегодня пресс-служба театра объявила о завершении ремонта.

Напомним, что речь идет о недоделанных тамбур-шлюзах, именно их отсутствие не давало актерам выйти на сцену.
«Встреча будет особенной — привыкшие ежедневно общаться друг с другом артисты и сотрудники впервые увидятся «в реале» после девяти месяцев вынужденной разлуки. Защитные маски на лицах — неизменный атрибут сегодняшнего дня, никак не повлияет на радость события. В этот день члены большой театральной семьи с восторгом воссоединятся в стенах театра», – отмечено в сообщении.


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Поднять занавес в орловском театре мешают недоделанные тамбур-шлюзы



Артём Ежаков
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