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16:52, 11 февраля 2021 года

Амчанина подозревают в уклонении от службы в армии

Возбуждено уголовное дело.


По версии следствия, 25-летний житель Мценска, не имея законных оснований в виде отсрочки от службы и прочих причин, игнорировал повестки о вызове в районный военный комиссариат.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Расследование продолжается, сообщает сайт регионального СУ СК.

Напомним, что недавно в суд было передано дело 21-летнего орловца, который также игнорировал повестки военкомата во время минувшего осеннего призыва.

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Артём Ежаков
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