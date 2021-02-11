Амчанина подозревают в уклонении от службы в армии

|
|
|Главная » Новости
16:52, 11 февраля 2021 года
Амчанина подозревают в уклонении от службы в армииВозбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 25-летний житель Мценска, не имея законных оснований в виде отсрочки от службы и прочих причин, игнорировал повестки о вызове в районный военный комиссариат.
В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Расследование продолжается, сообщает сайт регионального СУ СК.
Напомним, что недавно в суд было передано дело 21-летнего орловца, который также игнорировал повестки военкомата во время минувшего осеннего призыва.
Артём Ежаков