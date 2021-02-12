пятница 12.02.2021 14:14:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:56, 12 февраля 2021 года

МУП «ТТП» под угрозой расторжения контракта

Власти недовольны работой общественного транспорта в районе Выгонки.


Тема была поднята на сегодняшнем совещании с перевозчиками. Было упомянуто, что в минувшем месяце предприятие получило претензию в связи с перебоями графиков движения и численности транспорта в районе Выгонки.

На текущий момент ситуация не улучшилась. Жители Выгонки ежедневно отправляют в мэрию по 5-6 обращений с жалобами на общественный транспорт. Претензии властей и горожан коснулись обслуживания маршрута № 48. У МУП «ТТП» теперь есть 10 дней на исправление ситуации – сообщает пресс-служба мэрии Орла.

Вадим Ничипоров, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла: «В связи с большим количеством жалоб и обращений по Выгонке, сегодня утром было принято решение о расторжении муниципального контракта с МУП "ТТП" по маршруту № 48».

Напомним, что в январе мэрией было разорвано соглашение с ИП Гришин, обслуживающим маршруты № 2, 22 и 27. Причина – малое количество автобусов на улицах.



Читайте также:Мэрия Орла разорвала соглашение с одним из городских перевозчиков



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.