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12:56, 12 февраля 2021 года МУП «ТТП» под угрозой расторжения контракта Власти недовольны работой общественного транспорта в районе Выгонки.





Тема была поднята на сегодняшнем совещании с перевозчиками. Было упомянуто, что в минувшем месяце предприятие получило претензию в связи с перебоями графиков движения и численности транспорта в районе Выгонки.



На текущий момент ситуация не улучшилась. Жители Выгонки ежедневно отправляют в мэрию по 5-6 обращений с жалобами на общественный транспорт. Претензии властей и горожан коснулись обслуживания маршрута № 48. У МУП «ТТП» теперь есть 10 дней на исправление ситуации – сообщает пресс-служба мэрии Орла.



Вадим Ничипоров, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла: «В связи с большим количеством жалоб и обращений по Выгонке, сегодня утром было принято решение о расторжении муниципального контракта с МУП "ТТП" по маршруту № 48».



Напомним, что в январе мэрией было разорвано соглашение с ИП Гришин, обслуживающим маршруты № 2, 22 и 27. Причина – малое количество автобусов на улицах.







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Артём Ежаков



