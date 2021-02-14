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11:16, 14 февраля 2021 года

Мэр Орла поблагодарил работников коммунальных служб и орловцев, взявшихся за лопаты

Пятничный снегопад не только добавил работы коммунальным службам, но и выявил уровень сознательности горожан.


Мэр Орла Юрий Парахин в соцсетях отметил, что «коммунальные службы работают на пределе возможностей̆, и результат их работы виден». Глава города поблагодарил коллектив «Спецавтобазы» за работу на благо города и его жителей. При этом отметил, что добиться понимания и содействия автомобилистов удается не всегда. 
 
«С некоторых улиц, запланированных для уборки, вывезти снег почти невозможно из-за припаркованных машин», - написал накануне Юрий Парахин.
 
Юрий Парахин, мэр Орла: «Сегодня наблюдали, как люди откапывают свои автомобили от снега. Виной тому не погода, а грейдер: чтобы очистить дорогу, технике пришлось засыпать мешающий личный транспорт. Также хочу отдельно обратиться к тем, кто сегодня вышел на улицу с лопатами и присоединился к расчистке снега. Ваш вклад неоценим! Спасибо за понимание! Продолжаем трудиться!».
 
Призыв убрать автомобили с обочин улиц остается в силе.


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