Главная » Новости



11:16, 14 февраля 2021 года Мэр Орла поблагодарил работников коммунальных служб и орловцев, взявшихся за лопаты Пятничный снегопад не только добавил работы коммунальным службам, но и выявил уровень сознательности горожан.





Мэр Орла Юрий Парахин в соцсетях отметил, что «коммунальные службы работают на пределе возможностей̆, и результат их работы виден». Глава города поблагодарил коллектив «Спецавтобазы» за работу на благо города и его жителей. При этом отметил, что добиться понимания и содействия автомобилистов удается не всегда. «С некоторых улиц, запланированных для уборки, вывезти снег почти невозможно из-за припаркованных машин», - написал накануне Юрий Парахин. Юрий Парахин, мэр Орла: «Сегодня наблюдали, как люди откапывают свои автомобили от снега. Виной тому не погода, а грейдер: чтобы очистить дорогу, технике пришлось засыпать мешающий личный транспорт. Также хочу отдельно обратиться к тем, кто сегодня вышел на улицу с лопатами и присоединился к расчистке снега. Ваш вклад неоценим! Спасибо за понимание! Продолжаем трудиться!». Призыв убрать автомобили с обочин улиц остается в силе.



Читайте также: Андрей Клычков призвал орловских автовладельцев не мешать уборке снега





Орловское Информбюро



