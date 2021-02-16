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15:56, 16 февраля 2021 года Губернатор Клычков рассказал о работах по строительству приюта для животных в Орле Государственный питомник будет построен на территории МУП «Спецавтобаза».





Глава региона заявил, что в данный момент для создания объекта выделены четыре миллиона рублей. Эти средства направлены на подготовку проектно-сметной документации будущего приюта. Власти уже утвердили техническое задание на обследование конструкций ремонтируемого объекта, в котором планируют сделать питомник. Решение открыть приют в обновленном здании обусловлено скорейшим открытием объекта, нежели это был бы проект с постройкой нового помещения.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На данный момент выделены денежные средства на ПСД по строительству приюта на территории МУП «Спецавтобаза». Там есть земельный участок с комплексом зданий, есть бывшее агропредприятие, на базе которого планируется создать приют для животных». Ранее глава региона заявил, что открытие питомника не решит проблему с бездомными животными в областной столице. Это связано с тем, что владельцы каждый день выбрасывают около десятка животных на улицы. Для того, чтобы ситуация с беспризорными четверолапыми оставалось стабильной, в год необходимо ловить около тысячи животных.



Построенный приют будет способен содержать до 150 кошек и собак в месяц, с учетом возвращения неагрессивных животных без хозяев на прежние места обитания – сообщает сайт областного правительства.



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Артём Ежаков



