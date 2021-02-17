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10:59, 17 февраля 2021 года Следствие задержало фигурантов дела о футбольном поле в Знаменке Под подозрением оказались руководитель ООО «Пром-экология» и главный специалист отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик».





Напомним, что работы по строительству искусственного футбольного газона в Знаменке велись в рамках проекта «Демография». Местная администрация заключила для этого соглашение с «Пром-экологией», а «Орелгосзаказчик», в рамках другого контракта, должен был проконтролировать качество объекта. Как считает следствие, все обернулось тем, что подрядчик использовал в работе более дешевые материалы, что не было замечено инспекцией. Сумма ущерба составила 12 миллионов рублей.



Руководитель «Пром-экологии» был задержан в минувший понедельник, 15 февраля, в рамках уголовного дела о мошенничестве. Накануне прокурором области было дано поручение о проведении ряда координационных действий, в результате чего специалиста «Орелгосзаказчика» также задержали, а в рамках расследования проведены обыски. Второго фигуранта подозревают в превышении должностных полномочий.



Как сообщает сайт областной прокуратуры, расследование делопроизводств находится на контроле регионального ведомства.



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Артём Ежаков



