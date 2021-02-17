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11:55, 17 февраля 2021 года

В 2021 году в Ливнах отремонтируют трибуны стадиона

Модернизация объекта началась в минувшем году в рамках национального проекта «Демография», а в текущем она продолжится благодаря «Народному бюджету».


После реконструкции ливенского стадиона на улице Капитана Филиппова там появился искусственный газон, а также беговые дорожки, теннисный корт и баскетбольная площадка. В минувшем году на эти цели потратили около 40,5 миллиона рублей.

На этот год запланирован ремонт трибун. Жители сами выбрали объект в рамках программы «Народный бюджет». Из областной казны для этого будет выделено почти 2,2 миллиона рублей, 395 тысяч покроет местное финансирование, ещё 415 тысяч предоставят спонсоры. Таким образом, общий бюджет проекта – 3 миллиона рублей, сообщает региональный информационный портал.

В этом году фонд «Народного бюджета» составит 15 миллионов рублей. Перечень объектов и размер финансирования утвержден постановлением областного правительства, ознакомиться с ним можно здесь.

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Артём Ежаков
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