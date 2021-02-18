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10:19, 18 февраля 2021 года В Орловской области продолжается кампания по вакцинации педагогов и соцработников О текущих показателях рассказали главы региональных департаментов образования и соцзащиты.





Выступая с докладом на вчерашнем заседании оперативного штаба по вакцинации от COVID-19, Крымова озвучила следующую статистику: на вчерашний день вакцинацию завершили 423 сотрудника образовательных организаций. В списке желающих получить вакцину 1 156 работников сферы образования.



О прививочной кампании социальных работников рассказала руководитель областного департамента соцзащиты Ирина Гаврилина. Она рассказала, что в стационарных учреждениях социальной защиты оба компонента «Спутника V» получили 404 человека, первый укол сделан 493 пациентам. В очереди находятся 512 человек. Среди работников этих заведений вакцинацию завершили 142 сотрудника. Кроме этого, было вакцинировано 163 пожилых орловца, получающих социальные услуги дома.



По медицинским показаниям, в интернатах, домах престарелых и прочих учреждениях социальной защиты подобного типа было отказано в прививке 357 пациентам и 278 сотрудникам – сообщает сайт областного правительства.



Напомним, что вакцинация пациентов стационарных соцучреждений, а также их сотрудников была названа губернатором Клычковым одним из условий перехода этих организаций в штатный режим работы.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Поставлена задача провести работу по вакцинации персонала учреждений и пациентов, которые находятся в интернатах на постоянном стационарном лечении, и тех, кто не переболел COVID-19. Как только это проведем – интернаты будут открываться».



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Артём Ежаков



