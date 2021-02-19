Главная » Новости



12:07, 19 февраля 2021 года В Кромской ЦРБ появится паллиативное отделение Об этом заявил во время сегодняшнего брифинга для СМИ глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.





По словам чиновника, в позапрошлом году на базе Плещеевской ЦРБ было открыто отделение паллиативной помощи на 30 мест. В минувшем году был проведен ряд мероприятий по созданию корпуса аналогичной вместимости в Кромской ЦРБ. Залогин отметил, что открыть его будет возможно после разрешения ситуации с коронавирусом. Ремонт и закупка оборудования уже произведены, предстоит работа по получению разрешительной документации.



Глава департамента здравоохранения допустил, что отделение паллиативной помощи в Кромской ЦРБ может быть запущено уже во второй половине текущего года.



Читайте также: В Орле не оставляют идеи организовать хоспис





Артём Ежаков



