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12:43, 19 февраля 2021 года

Выбора вакцины от COVID-19 у орловцев не будет

Об этом можно судить, исходя из слов Ивана Залогина, озвученных на сегодняшнем брифинге.


Иван Залогин: глава департамента здравоохранения Орловской области: «Мы работаем с той вакциной, которая есть в регионе. Люди записываются не на конкретную вакцину, а просто на вакцинацию. Соответственно, при наличии той или иной вакцины в прививочном пункте, прививаются тем, что имеется. Что касается выбора конкретного препарата – здесь это не нужно, в этом отношении у нас градация вестись не будет в соответствии с рекомендациями Минздрава».

Напомним, что сейчас в России для вакцинации доступна исключительно вакцина разработки центра имени Гамалеи «Спутник V». Накануне было объявлено о завершении испытания вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского цента «Вектор» на людях старше 65 лет.

Недавно губернатор сообщил ориентировочные сроки поставки альтернативных вакцин.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «“ЭпиВакКорону” ожидаем в марте – апреле. Сегодня разговаривал с поставщиками, и, я думаю, до конца февраля будут определены графики прибытия вакцины. Вакцина центра имени Чумакова также будет направлена в регион весной».

Напоминаем, что запись на вакцинацию осуществляется через Госуслуги, телефон «122», единую электронную регистратуру и мобильное приложение 2DR.RU.

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Артём Ежаков
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