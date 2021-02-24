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15:46, 24 февраля 2021 года В ближайшее время в Орле уборка снега сменится ремонтом дорог Работу коммунальщиков во время праздничных выходных обсудили сегодня на аппаратном совещании в областном правительстве.





Тема номер один сегодняшнего совещания регионального правительства - уборка снега. К этому моменту израсходовано 75% от общего объема заготовленной песко-соляной смеси. Для расчистки дорог от снега были привлечены в праздники и силы частных предприятий, что позволило увеличить число одновременно работающей техники практически до 100 единиц. С дорог первой очереди снег вывозили на специально оборудованную площадку на территории аэропорта «Южный». Говорили на совещании и о системных проблемах, одна из которых отставание в уборке тротуаров и остановок общественного транспорта.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Вывоз снега - дело хорошее, но мы видим, что по центральным улицам, по путепроводам, по мостам снег уже вывезен. Теперь стоят две ключевые задачи - очистка остановок и тротуаров и ремонт литым асфальтобетоном, потому что оставлять в том виде, как есть сейчас, дороги нельзя».

Как пояснил первый заместитель главы администрации г. Орла Олег Минкин, работы по ремонту дорог отложили из-за низких температур и снегопада. Минкин заверил, что с завтрашнего дня в условиях повышения температуры работы литым асфальтом будут продолжены. Кроме того, сообщил чиновник, проведены торги по определению подрядчика на выполнение работ по ямочному ремонту горячим асфальтом на территории Железнодорожного и Советского районов.



Также на совещании сообщили о том, что планируется до конца апреля закупить 12 единиц техники для «Спецавтобазы». Главное, как отметил губернатор, чтобы техника была функциональной и могла использоваться не только в зимний период.



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Анна Вайсергисер



