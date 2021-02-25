Главная » Новости



18:55, 25 февраля 2021 года Студенты орловского Банковского колледжа встретились с руководством Орловский Банковский колледж является структурным подразделением Среднерусского института управления филиала РАНХиГС.





Вот уже три года Банковский колледж является структурным подразделением Среднерусского института управления филиала РАНХиГС. До присоединения колледж принимал 125 абитуриентов, сегодня - уже около 500. Но, несмотря на то, что колледж находится под крылом академии, студенты воспринимают свое учебное заведение как отдельный бренд – это показал недавно проведенный опрос. Будущие банкиры хотели бы отразить это в своем мерче. Об этом говорили на встрече с руководством. Учащиеся также просили разъяснений по поводу оформления портфолио, которое, как предполагается, даст фору при трудоустройстве. Затронули и тему дистанционного обучения.



«Диалог на равных», а именно так называлась встреча учащихся колледжа и руководства, доказал эффективность. Обратную связь уже удалось наладить со студентами Среднерусского института управления и их пожелания наметить план мероприятий услышаны.

Кстати, как отмечают студенты, после года дистанционки они с радостью вернулись в оффлайн. В журналах посещаемости - явка почти 100%.



Читайте также: Молодежный актив Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС стал инициатором прямого общения с руководителем вуза





Елизавета Капырина



