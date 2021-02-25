четверг 25.02.2021 21:54:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:55, 25 февраля 2021 года

Студенты орловского Банковского колледжа встретились с руководством

Орловский Банковский колледж является структурным подразделением Среднерусского института управления филиала РАНХиГС.


Вот уже три года Банковский колледж является структурным подразделением Среднерусского института управления филиала РАНХиГС. До присоединения колледж принимал 125 абитуриентов, сегодня - уже около 500. Но, несмотря на то, что колледж находится под крылом академии, студенты воспринимают свое учебное заведение как отдельный бренд – это показал недавно проведенный опрос. Будущие банкиры хотели бы отразить это в своем мерче. Об этом говорили на встрече с руководством. Учащиеся также просили разъяснений по поводу оформления портфолио, которое, как предполагается, даст фору при трудоустройстве. Затронули и тему дистанционного обучения.

«Диалог на равных», а именно так называлась встреча учащихся колледжа и руководства, доказал эффективность. Обратную связь уже удалось наладить со студентами Среднерусского института управления и их пожелания наметить план мероприятий услышаны.

Кстати, как отмечают студенты, после года дистанционки они с радостью вернулись в оффлайн. В журналах посещаемости - явка почти 100%.


Читайте также:Молодежный актив Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС стал инициатором прямого общения с руководителем вуза



Елизавета Капырина
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.