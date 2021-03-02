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16:42, 2 марта 2021 года Приехавшая на вызов бригада скорой помощи пострадала от угарного газа Не так давно в Орле четыре человека - двое взрослых и двое детей - отравились угарным газом. Происшествие стало резонансным. Чтобы установить причину, было возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что пострадавших оказалось даже больше.





Все произошло в доме № 4 по переулку Лескова в Орле. Бригаду скорой помощи вызвали, потому что пожилая женщина упала в обморок. Медики прибыли быстро. Начали оказывать помощь. Ничего не предвещало беды, пока один за одним не стали отключаться остальные домочадцы. В том числе двое детей.



Николай Пигловский, фельдшер центральной подстанции скорой помощи г. Орла: «Я начал говорить, что надо выносить детей, женщин, и в этот момент я чувствую, что теряю сознание, и упал».

Коллега Николая - Сергей также вскоре почувствовал себя плохо, но успел вызвать на помощь еще одну бригаду скорой.



Сергей Никишин, фельдшер центральной подстанции скорой помощи г. Орла: «Вызвали на себя бригаду, после этого видимо сами сознание потеряли, уже в автомобиле скорой помощи очнулись. По прибытии в больницу было состояние изначально не очень, потом все стабилизировалось, спасибо врачам - оказали грамотно квалифицированно врачебную помощь».

Лечащий врач пострадавших на боевом посту фельдшеров считает, что угрозы их жизни нет.



Сергей Гусаков, врач-невролог Орловской областной клинической больницы: «На сегодняшний день ребятам гораздо лучше стало, жизни их ничего не угрожает, идет восстановительный период, и, я надеюсь, скоро мы их выпишем».

Выздоравливают и остальные участники происшествия. Дети находятся в центре им. Круглой, взрослые - в областной больнице. Кстати, фельдшеры, которые оказывали помощь пострадавшим, лежат в соседней палате с теми, кому они помогли. Это позволило Оксане Моревой и ее маме поблагодарить спасителей лично.



Оксана Морева, жительница г. Орла: «Я хотела бы высказать благодарность всем бригадам скорой помощи, которые приезжали на этот вызов, потому что в трагедии пострадало еще двое несовершеннолетних детей. Большое спасибо, что вернули нас к жизни. И хочу еще сказать отдельное спасибо врачам реанимационного отделения Орловской областной клинической больницы, в которое попала моя мама, - за чуткое отношение к своим пациентам».

Виной всему оказалась утечка угарного газа, который не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. В домах с печным отоплением это особенно опасно. История закончилась хорошо, но могло ведь быть и по-другому. Поэтому правила безопасности соблюдать просто необходимо.



Наталия Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Ни в коем случае сломанную печь использовать для обогрева своего жилища нельзя, постоянно ее нужно обследовать на наличие трещин, перед отопительным сезоном необходимо обязательно провести ее обслуживание, и использовать только то топливо, которое предназначено для этой печи».

Что послужило причиной утечки угарного газа именно в доме № 4 по переулку Лесному, пока неизвестно. Ведется следствие.





Елена Литинская



