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10:30, 9 марта 2021 года

По факту пожара с пострадавшими в Орле следственный комитет проводит проверку

При пожаре погиб мужчина. Его супруга госпитализирована.


Трагедия произошла 8 марта. Сигнал о возгорании в многоэтажном доме поступил в службу спасения в 15:26. По сообщениям очевидцев горела двухкомнатная квартира в пятом подъезде на десятом этаже в доме №30 по улице Бурова. С огнем боролись специалисты трёх пожарно-спасательных частей Орла.

В результате пожара погиб 66-летний хозяин жилища, а его 64-летняя супруга с признаками токсического действия окиси углерода госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ФОТО: Город Орел | Орловчане ВКонтакте



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