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11:14, 10 марта 2021 года В Орле пешеход не вовремя оказался на тротуаре ДТП, в котором участвовали три автомобиля и пешеход, произошло 9 марта в 20:20 рядом с домом № 53 по ул. Комсомольской.





Водитель «Мерседеса» при начале движения допустил столкновение с автомобилем «Хендэ Солярис», который двигался по ул. Комсомольской. В свою очередь «Хендэ» столкнулся с автомобилем «Форд Мондео», который двигался в попутном направлении слева, при этом «Форд» отбросило на дорожное ограждение и опору ЛЭП. В эту секунду на тротуаре находился пешеход, в которого полетели куски сломанного металлического ограждения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, 3 человека погибли.



Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области



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Орловское Информбюро



