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13:29, 10 марта 2021 года В Орле создают резерв управленческих кадров в сфере образования Победитель регионального конкурса уже сменил школу на кресло чиновника.





Став участником конкурса резерва управленческих кадров «Лидеры образования» в октябре 2020 года, тогда еще заместитель директора гимназии № 34 Сергей Шаров и предположить не мог, что уже этой весной его жизнь изменится. Победитель регионального этапа конкурса резерва управленческих кадров, педагог астрономии сменил школьный класс на кабинет начальника управления образования города.



Сергей Шаров, врио начальника управления образования администрации г. Орла: «Работоспособность есть, есть желание и видение, как развивать систему образования - как города Орла, так и региона в целом, это две неотъемлемые части».

Стоит отметить, что конкурс «Лидеры образования» на Орловщине проходил впервые. Он проводился с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года. В нем приняли участие 43 работника образования. Конкурсанты проходили тестирование, участвовали в онлайн-брифингах и социальных тренингах, решали управленческие кейсы (профессиональные проблемные ситуации), создавали проекты, направленные на повышение качества управления в сфере образования. Со всеми заданиями педагоги справились на отлично, что подтверждают итоги - 12 победителей и 9 лауреатов.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Педагогическая профессия это служение обществу, служение не только настоящему, но и будущему. Педагоги учат, воспитывают, раскрывают таланты подрастающего поколения и формируют наше будущее общество».

И эти слова подкрепляются цифрами. В настоявшее время на Орловщине функционируют более 70 центров гуманитарного и технического профилей «Точка роста». Выпускники показывают высокие результаты по ЕГЭ.



Среди тех, кто сердце свое отдает детям, и Алексей Сухоруков. Признается: в детстве мечтал стать космонавтом, а вот уже ближе к окончанию школы понял, чему посвятит жизнь.



Алексей Сухоруков, директор школы № 38 с углубленным изучением предметов эстетического профиля г. Орла: «Учитель в первую очередь должен любить детей, людей в целом и свою профессию, и нести доброе, вечное, чтобы самое лучшее, что есть у него, передать след поколению».

По словам участников конкурса, они шли не за победой, а за возможностью поделиться своим опытом с коллегами и перенять что-то новое для себя.



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Юлия Опанасюк



