Клумбы-гробницы на улице Ленина в Орле переделают в арт-объекты

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15:42, 10 марта 2021 года
Клумбы-гробницы на улице Ленина в Орле переделают в арт-объектыОб этом накануне сообщил первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин.
По информации Олега Минкина, сейчас ведётся разработка проектных предложений, которые через несколько месяцев будут вынесены на общественное обсуждение. Олег Минкин отметил, что клумбы претерпят функциональные изменения — их частично превратят в лавочки и арт-объекты.
Правда, когда это станет возможным, пока не ясно. Но вот дефекты ливневой канализации будут обязательно устранены, сообщает сайт администрации города Орла.
Орловское Информбюро