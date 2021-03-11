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22:13, 10 марта 2021 года Андрей Клычков: «Я не устал, я просто старею» Лицо главы региона смутило зрителей его традиционной трансляции.





В чате отметили нездоровый вид губернатора. Он объяснил это утомительным рабочим днем и морозами – глава региона посвятил половину рабочего дня объезду городских строек.

«Так плохо выгляжу? Просто сегодня целый день практически на улице, ну и морозом лицо надуло», – пояснил Клычков.





Орловское Информбюро



