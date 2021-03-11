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11:16, 11 марта 2021 года

Орловские зубры пережили самую холодную мартовскую ночь

Несмотря на то, что синоптики таких морозов больше не обещают, зубры «Орловского полесья» не спешат уходить далеко от зимних подкормочных площадок.


Самая холодная ночь этой весны, как говорят синоптики, позади. А вот зубры, живущие в национальном парке «Орловском полесье», не спешат уходить далеко от зимних подкормочных площадок. В соцсетеях нацпарка опубликовали подтверждающее это видео. В меню лесных исполинов - сено и дробленый овес. Не откажутся они и от соли. И, как в шутку отмечают сотрудники нацпарка, зубры понимают, что энергию на поиск еды тратить не обязательно, а обед состоится по расписанию. Сейчас в «Орловском полесье» обитают 490 вольно живущих зубров, из них 60 телят.

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Надежда Невматулина
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