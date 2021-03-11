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18:20, 11 марта 2021 года

В Орловской области 23 ребенка заразились коронавирусной инфекцией

Данные за прошлую неделю озвучил сегодня на заседании оперштаба руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.


По информации Румянцева, за прошлую неделю в общей структуре заболевших коронавирусом доля детей составила 4% (зарегистрировано 23 случая), доля взрослых - 96% (549 случаев). Зарегистрировано 64 семейных очага COVID-19 с общим количеством инфицированных в них 139 человек.
 
На контроле находится эпидемический очаг с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Добринском психоневрологическом интернате. По факту регистрации групповой заболеваемости проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.
 
По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечен в 8 административных территориях. Наибольший рост – на территории Залегощенского, Орловского, Кромского и Урицкого районов. Кроме этого, высокий показатель заболеваемости на 100 тысяч населения сохраняется на территориях Должанского района, Болховского, Колпнянского и Дмитровского районов.
 
Сейчас в Орловской области с болезнью борются 2 270 человек.


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