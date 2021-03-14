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13:51, 14 марта 2021 года

Многодетных орловцев обезопасили

Совместный профилактический рейд провели сотрудники МЧС и уполномоченный по правам ребенка в Орловской области.


Взрослым и детям напомнили правила пожарной безопасности, а также установили автоматические пожарные извещатели. Средства обнаружения и оповещения о пожаре в жилье многодетных и малообеспеченных семей устанавливаются бесплатно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.
 
Автономные пожарные извещатели просты и легки в обращении. Установка занимает не больше минуты, они не требуют питания от электросети, а заряда батарейки в устройстве хватает на срок около года. А вот помощь в случае пожара от такого прибора значительная. В случае возникновения даже небольшого возгорания или пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. В Орловской области уже есть примеры, когда пожарный извещатель вовремя предупредил хозяев о задымлении и гибели людей удалось избежать.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
 


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