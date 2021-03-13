Орловская область обеспечена удобрениями почти на 70%

На Орловщине готовятся к весенне-полевому сезону 2021 года.

«По состоянию на 10 марта сельскохозяйственными товаропроизводителями Орловской области приобретено минеральных удобрений, с учетом переходящего остатка 61,75 тыс. тонн или 67,2 % от запланированного объема к весенне-полевым работам», - сказал Шалимов.



Для прохождения комплекса полевых работ в текущем году региону необходимо 158,98 тыс. тонн минеральных удобрений, из них на весенне-полевые работы 91,91 тыс. тонн.



Отмечено, что в целом в агрохимических компаниях Орловской области нет дефицита минеральных удобрений.