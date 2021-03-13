суббота 13.03.2021 13:55:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:51, 13 марта 2021 года

Орловская область обеспечена удобрениями почти на 70%

На Орловщине готовятся к весенне-полевому сезону 2021 года.


На совещании по вопросу готовности сельхозтоваропроизводителей Орловщины к проведению весеннего комплекса полевых работ об этом сообщил руководитель Департамента сельского хозяйства Александр Шалимов.

«По состоянию на 10 марта сельскохозяйственными товаропроизводителями Орловской области приобретено минеральных удобрений, с учетом переходящего остатка 61,75 тыс. тонн или 67,2 % от запланированного объема к весенне-полевым работам», - сказал Шалимов.
 
Для прохождения комплекса полевых работ в текущем году региону необходимо 158,98 тыс. тонн минеральных удобрений, из них на весенне-полевые работы 91,91 тыс. тонн.
 
Отмечено, что в целом в агрохимических компаниях Орловской области нет дефицита минеральных удобрений.


Читайте также:В Орле обсудили сельскохозяйственные планы



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.