суббота 13.03.2021 17:41:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:55, 13 марта 2021 года

Орловщина вошла в десятку лучших спортивных проектов конкурса «Ты в игре»

Победителем народного голосования стал орловский проект «Тропа героев».


«Тропа героев», это серия забегов по пересеченной местности в разных форматах, рассчитанных на любителей всех возрастов. В рамках проекта развиваются сразу три направления – «Тропа 18+», «Тропа юных героев», а также корпоративные забеги. 
 
«На сегодняшний день в наших мероприятиях приняли участие в общей сложности уже более 10 тысяч человек. Наши забеги – это непривычные соревнования. Здесь нет конкуренции – участник бросает вызов самому себе, и в преодолении этого вызова заключается мотивация каждого участника. «Тропа Героев» сегодня – это официально зарегистрированный спортивный бренд в России» — отмечает основатель тропы Сергей Почтарёв.
 
Отметим, что в конкурсе «Ты в игре» от Орловской области также принял участие летчик-космонавт, герой России Александр Мисуркин. Он является заядлым любителем бадминтона и считает, что этот спорт имеет огромные возможности по привлечению масс к активному образу жизни. Александр основал  Федерацию бадминтона Орловской области, которая была заявлена в качестве его конкурсного проекта. 
 
Конкурс «Ты в игре» организован Министерством спорта России и АНО «Национальные приоритеты» и проходит в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». 
 
Всего на конкурс было подано более двух с половиной тысяч заявок со всей страны.


Читайте также:Космонавт Александр Мисуркин целые сутки играл с орловцами в бадминтон

Команда ГТРК «Орел» прошла по «Тропе героев»

На «Тропу героев» в этом году вышли и дети, и «Молодые кадры Орловщины»

Орловская «Тропа героев» получила новый виток развития



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.