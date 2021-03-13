Орловщина вошла в десятку лучших спортивных проектов конкурса «Ты в игре»

Победителем народного голосования стал орловский проект «Тропа героев».

«На сегодняшний день в наших мероприятиях приняли участие в общей сложности уже более 10 тысяч человек. Наши забеги – это непривычные соревнования. Здесь нет конкуренции – участник бросает вызов самому себе, и в преодолении этого вызова заключается мотивация каждого участника. «Тропа Героев» сегодня – это официально зарегистрированный спортивный бренд в России» — отмечает основатель тропы Сергей Почтарёв.

летчик-космонавт, герой России Александр Мисуркин. Он является заядлым любителем бадминтона и считает, что этот спорт имеет огромные возможности по привлечению масс к активному образу жизни. Александр основал Федерацию бадминтона Орловской области, которая была заявлена в качестве его конкурсного проекта. Отметим, что в конкурсе «Ты в игре» от Орловской области также принял участие. Он является заядлым любителем бадминтона и считает, что этот спорт имеет огромные возможности по привлечению масс к активному образу жизни. Александр основал Федерацию бадминтона Орловской области, которая была заявлена в качестве его конкурсного проекта.

Конкурс «Ты в игре» организован Министерством спорта России и АНО «Национальные приоритеты» и проходит в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».



Всего на конкурс было подано более двух с половиной тысяч заявок со всей страны.