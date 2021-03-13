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13:55, 13 марта 2021 года
Орловщина вошла в десятку лучших спортивных проектов конкурса «Ты в игре»Победителем народного голосования стал орловский проект «Тропа героев».
«Тропа героев», это серия забегов по пересеченной местности в разных форматах, рассчитанных на любителей всех возрастов. В рамках проекта развиваются сразу три направления – «Тропа 18+», «Тропа юных героев», а также корпоративные забеги.
«На сегодняшний день в наших мероприятиях приняли участие в общей сложности уже более 10 тысяч человек. Наши забеги – это непривычные соревнования. Здесь нет конкуренции – участник бросает вызов самому себе, и в преодолении этого вызова заключается мотивация каждого участника. «Тропа Героев» сегодня – это официально зарегистрированный спортивный бренд в России» — отмечает основатель тропы Сергей Почтарёв.
Отметим, что в конкурсе «Ты в игре»
от Орловской области также принял участие летчик-космонавт, герой России Александр Мисуркин
. Он является заядлым любителем бадминтона и считает, что этот спорт имеет огромные возможности по привлечению масс к активному образу жизни. Александр основал Федерацию бадминтона Орловской области, которая была заявлена в качестве его конкурсного проекта.
Конкурс «Ты в игре» организован Министерством спорта России и АНО «Национальные приоритеты» и проходит в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».
Всего на конкурс было подано более двух с половиной тысяч заявок со всей страны.
Орловское Информбюро