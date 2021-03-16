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10:55, 16 марта 2021 года

Начало аварийных работ на ул. Металлургов, №38 планируют перенести

К ним приступят только после расселения всех жильцов аварийного здания.


ООО «СМУ – 19», которое должно заниматься укреплением конструкции многоэтажки, планировало приступить к работам 19 февраля – ровно в срок, предусмотренный соглашением, однако некоторые жильцы не покидают жилые помещения, поэтому начало реставрационных работ может быть сдвинуто, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас компания-подрядчик занимается подготовительными работами – демонтажем дверей и полов, а также уборкой образовавшегося мусора.

По состоянию на вчерашний день из 167 помещений, расположенных в многоэтажке, расселено 135 комнат. Здание от коммуникаций не отключали. В качестве пунктов временного размещения жильцам предлагается гостиница «Русь» или маневренный фонд, но некоторые граждане недовольны предложенными властями альтернативами.

Напомним, что многоэтажный дом был возведен в 1970. В 2017 году здание было признано аварийным и подлежащим реконструкции, но спустя два года общежитие определили под снос.

В данный момент в Орле переселяют жильцов аварийных домов, получивших этот статус до 1 января 2017 года. Из-за этого дом № 38 по улице Металлургов, равно как и дом № 40 по этой же улице, а также дом № 15 по Кромскому шоссе, в действующую программу не попадает. Однако, принимая во внимание состояние домов, власти направили письма о выделении на переселение этих трех домов 318 миллионов рублей из резервного фонда государства. Решение еще ожидается, а пока мэрия разработала порядок выделения денежных средств из резервного фонда муниципалитета на компенсацию платы за найм жилых помещении, в которых временно проживают жители трех домов – сообщает сайт городской администрации.

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Страшно остаться, страшно уехать



Артём Ежаков
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