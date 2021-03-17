Гаврилина объяснила порядок дифференциации детского пособия

Глава департамента социальной защиты Орловской области рассказала о расчете выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Кроме этого, Ирина Гаврилина упомянула введение так называемого нулевого дохода. Если у семьи нет иного заработка, кроме как пособия, будут выясняться, почему так сложилось.