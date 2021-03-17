Гаврилина объяснила порядок дифференциации детского пособия

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12:34, 17 марта 2021 года
Гаврилина объяснила порядок дифференциации детского пособияГлава департамента социальной защиты Орловской области рассказала о расчете выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.
В этом году соответствующая льгота будет рассчитана, исходя из размера прошлогоднего прожиточного минимума (10 722 рубля) и степени доходов семьи.
Пятидесятипроцентное пособие будет назначено в случае, если общий заработок семьи не превышает п. м. Если даже с этим пособием семья не достигнет прожиточного минимума, то льгота составит 75% (8 138, 25 р.). Если не хватит и этого, пособие на ребенка будет выплачиваться в полном объеме (10 851 рублей). Данные пособия предназначены на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. В расчетах заработков семьи также будет использоваться имущественный налог.
Кроме этого, Ирина Гаврилина упомянула введение так называемого нулевого дохода. Если у семьи нет иного заработка, кроме как пособия, будут выясняться, почему так сложилось.
Артём Ежаков