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21:15, 17 марта 2021 года Клычков: «Обучение в техникуме агробизнеса востребовано» Губернатор Орловской области поделился впечатлениями после посещения учебного заведения в Мценске.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В целом, очень понравилось. Внутренняя территория, безусловно, критики никакой не выдерживает. Профессии, которые здесь преподают, действительно очень востребованы – на каждой встрече с инвесторами об этом слышим, поэтому отрадно, что ребята учатся. Отрадно, что решили вопрос с лицензией для курса МЧС – по этому вопросу не будет никаких вопросов в дальнейшем».

Губернатор особо отметил современное оборудование. Благодаря ему главе региона даже удалось осуществить детскую мечту – сесть за руль «Урала», имеется в виду специальный автотренажер. Правда, разогнав грузовик до 120 км/ч, Клычков врезался в столб, что отняло желание губернатора снова садиться на водительское кресло «Урала».



Напомним, что в этом году Орловский техникум агробизнеса отметил столетний юбилей. Сегодня здесь получают образование более тысячи студентов. Для обучения доступны семь специальностей и четырнадцать профессий. Помимо основной деятельности, техникум является площадкой соревнования WorldSkills Russia.



За годы деятельности, в стенах заведения подготовили более 40 тысяч специалистов.



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Артём Ежаков



