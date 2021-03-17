среда 17.03.2021 21:39:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:15, 17 марта 2021 года

Клычков: «Обучение в техникуме агробизнеса востребовано»

Губернатор Орловской области поделился впечатлениями после посещения учебного заведения в Мценске.


 Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В целом, очень понравилось. Внутренняя территория, безусловно, критики никакой не выдерживает. Профессии, которые здесь преподают, действительно очень востребованы – на каждой встрече с инвесторами об этом слышим, поэтому отрадно, что ребята учатся. Отрадно, что решили вопрос с лицензией для курса МЧС – по этому вопросу не будет никаких вопросов в дальнейшем».

Губернатор особо отметил современное оборудование. Благодаря ему главе региона даже удалось осуществить детскую мечту – сесть за руль «Урала», имеется в виду специальный автотренажер. Правда, разогнав грузовик до 120 км/ч, Клычков врезался в столб, что отняло желание губернатора снова садиться на водительское кресло «Урала».

Напомним, что в этом году Орловский техникум агробизнеса отметил столетний юбилей. Сегодня здесь получают образование более тысячи студентов. Для обучения доступны семь специальностей и четырнадцать профессий. Помимо основной деятельности, техникум является площадкой соревнования WorldSkills Russia.

За годы деятельности, в стенах заведения подготовили более 40 тысяч специалистов.

Читайте также:Мценский техникум агробизнеса и сервиса отмечает столетний юбилей



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.