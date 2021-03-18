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17:38, 18 марта 2021 года

Половодье в Орле может притормозить стройку пешеходного моста через Оку

О ходе возведения временной переправы рассказала пресс-служба мэрии Орла.


В данный момент в работах участвуют 14 специалистов, многотонный кран и вибропогружатель. Сейчас продолжается установка свай будущей переправы – в дно Оки уже погрузили 28 объектов из 31. Кроме этого, сделаны площадки под ригели, а также произведена облицовка ледорезных опор – сообщает сайт мэрии.

Напомним, что в ширину размер моста составит три метра. От строительного мусора его будет защищать поликарбонатная крыша, а в темное время суток будет включаться освещение. После того, как объект будет открыт, проход пешеходов через Красный мост будет запрещен. Планируется, что временную переправу откроют к концу апреля, если, конечно, этому не помешает стихия.

Фото пресс-службы мэрии Орла




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Артём Ежаков
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