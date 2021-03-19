В Орловской области подтоплено два низководных моста

Как сообщили в региональном управлении МЧС, под водой оказались мосты в Орловском и Мценском районах.

Мониторинг оперативной обстановки, связанной с весенним половодьем, продолжается. В связи с положительными температурами воздуха в дневные часы и обильным снеготаянием прогнозируется дальнейший подъем уровня воды в Оке.

Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области