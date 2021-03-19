В Орловской области подтоплено два низководных моста

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11:13, 19 марта 2021 года
В Орловской области подтоплено два низководных мостаКак сообщили в региональном управлении МЧС, под водой оказались мосты в Орловском и Мценском районах.
В связи с потеплением произошло подтопление низководного моста через реку Ока в районе населенного пункта Городище Башкатовского сельского поселения Мценского района. Мост на жёстких опорах, низководный, железобетонный. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, жизнеобеспечения населения не нарушено. Имеется объездной путь по маршруту Городище – Апальково – Отрадинское протяженность 23 км.
Мониторинг оперативной обстановки, связанной с весенним половодьем, продолжается. В связи с положительными температурами воздуха в дневные часы и обильным снеготаянием прогнозируется дальнейший подъем уровня воды в Оке.
Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро