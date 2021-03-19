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18:23, 19 марта 2021 года

В Орле сотрудников «Орелводоканала» поздравили с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства

Торжественное мероприятие, которое прошло сегодня на предприятии, посетил глава региона Андрей Клычков.


«Орелводоканал» активно участвует в реализации национальных проектов, ведет строительство крупных объектов водоснабжения. Так, в прошлом году построен новый магистральный водовод по улице Высоковольтной, который позволит локализовывать аварии на трубопроводах и не допускать длительного отключения водоснабжения.

Также Минстроем России уже одобрена заявка на строительство второго объекта питьевого водоснабжения - водовода от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина. Заключено соглашение, начало строительства запланировано на весну 2021 года. За весь период реализации проекта планируется построить 2 водовода и 3 станции умягчения воды.

Сегодня лучшие сотрудники «Орелводоканала» были отмечены Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Орловской области, областного Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, Орловского областного Совета народных депутатов, мэра г. Орла, Орловского городского Совета народных депутатов, а также Почетными грамотами и Благодарностями самого «Орелводоканала», сообщает информационный портал Орловской области.

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