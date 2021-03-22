Главная » Новости



6:44, 22 марта 2021 года Сегодня – всемирный день водных ресурсов Это повод привлечь внимание к бережному отношению к чистой воде. Кстати, на Орловщине реализуется федеральный проект «Чистая вода».





Обеспечить орловцев качественной водой позволит новый водовод, который планируют ввести в эксплуатацию к концу 2021 года. Строительство водовода от ул. Авиационная до ул. Генерала Родина ведется в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сметная стоимость работ - 81 млн рублей.



А отвечает за водоснабжение областного центра предприятие «Орелводоканал», которому в этом году исполнилось 158 лет.



Читайте также: Василий Иванов: «Бутилированная вода - одно из больших мировых заблуждений»





Мария Семак



