Сегодня - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Правительство региона поздравляет с праздником работников ЖКХ Орловской области.

Уважаемые работники сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!





Поздравляем Вас с профессиональным праздником!

Счастья каждого человека складывается из мелочей, в том числе и бытовых. Мы редко задумываемся об этом, но счастливо жить и эффективно работать без тепла, света, горячей воды было бы крайне сложно.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения часто остается незаслуженно незамеченной. Но именно благодаря вашему профессионализму и трудолюбию наши дома, социальные учреждения, предприятия наполняются светом, теплом и уютом.

Сегодня в сфере ЖКХ на Орловщине трудится более 8 тысяч человек. Каждый день вы приходите на работу, чтобы сделать мир вокруг чище, комфортнее и лучше, а нашу жизнь – проще.

Ваш труд действительно не знает ни отдыха, ни простоя. Он ежедневен, кропотлив и сложен. И мы благодарим вас за терпение, талант, ответственное отношение к работе!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, радостных событий, упорства, креативных идей, побед и свершений!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ