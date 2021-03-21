Сегодня - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

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11:56, 21 марта 2021 года
Сегодня - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйстваПравительство региона поздравляет с праздником работников ЖКХ Орловской области.
Уважаемые работники сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Счастья каждого человека складывается из мелочей, в том числе и бытовых. Мы редко задумываемся об этом, но счастливо жить и эффективно работать без тепла, света, горячей воды было бы крайне сложно.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения часто остается незаслуженно незамеченной. Но именно благодаря вашему профессионализму и трудолюбию наши дома, социальные учреждения, предприятия наполняются светом, теплом и уютом.
Сегодня в сфере ЖКХ на Орловщине трудится более 8 тысяч человек. Каждый день вы приходите на работу, чтобы сделать мир вокруг чище, комфортнее и лучше, а нашу жизнь – проще.
Ваш труд действительно не знает ни отдыха, ни простоя. Он ежедневен, кропотлив и сложен. И мы благодарим вас за терпение, талант, ответственное отношение к работе!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, радостных событий, упорства, креативных идей, побед и свершений!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Орловское Информбюро