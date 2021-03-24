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16:04, 24 марта 2021 года

Мост у деревни Тайное свободен для прохода и проезда

Низководный мост между деревнями Тайное и Касьяновкой еще несколько дней назад полностью был под водой.


Еще пару дней назад перебраться через мост в Тайное было невозможно. Попасть в деревню из Орла можно было только в объезд, через поселок Белоберезовский. На данный момент вода схлынула, и бетонные блоки, которые поставили, чтобы преградить дорогу, сегодня убирают. Так что по этому низководному перекрытию через Оку можно и проехать, и пройти пешком. Однако в случае если уровень воды поднимется, эту дорогу перекроют.

Предпаводковую ситуацию ежедневно мониторят сотрудники МЧС с помощью беспилотников, а также вручную замеряют уровень воды в реках и высоту снежного покрова.

Наталия Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области: «В южных районах региона высота снежного покрова достигает всего 5 см, то есть снега практически нет в Ливенском и Дмитровском районах. А в северных районах - около 20 сантиметров снега».

Как пояснили в МЧС, высота снежного покрова небольшая. Это значит, что если не случится сильных осадков, то и уровень воды во время половодья будет в норме, и подтопления жилых кварталов быть не должно. Но низины и низководные мосты могут уйти под воду. Так, например, затоплен мост в районе населенного пункта Городище в Мценском районе.

Всего во время паводка может затопить 14 низководных мостов в пяти районах области. Местные жители с правилами безопасности ознакомлены, а сотрудники МЧС всегда готовы придти на помощь.

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Татьяна Тимохина
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