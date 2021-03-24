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20:49, 24 марта 2021 года Ремонт ЗАГСа в Мценске начнется в апреле Об этом заявил сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





Напомним, что здание мценского ЗАГСа попало в юмористическую передачу «Однажды в России». В ней высмеяли внешний вид помещения, явно требующего ремонта. В понедельник губернатор заявил, что управлению ЗАГСа было поручено разобраться в ситуации, и сегодня глава региона огласил результаты проверки.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Стали с городом выяснять. Управляющая компания должна была ещё осенью приступить к ремонту, но из-за погодных условий перенесла его на апрель, поэтому в апреле приступит к фасадным работам».

В дальнейшем губернатору снова задавали вопросы о том, как удалось довести здание до такого состояния? На это губернатор ответил, что например, здание Ливенской ЦРБ выглядит даже хуже мценского ЗАГСа. Было принято решение выделить на ремонт медучреждения дополнительные средства.



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Артём Ежаков



