Главная » Новости



21:02, 24 марта 2021 года Клычков признал необходимость повышения проезда в транспорте Орла Глава региона провел сегодня традиционный прямой эфир в социальных сетях.





Напомним, что с инициативой увеличить проезд в общественном транспорте Орла обратились сами перевозчики. Они предложили поднять цену до 30 рублей, ссылаясь на подорожание ГСМ и самих автобусов. Предложенный тариф был встречен властями и жителями города в штыки. Позднее мэрия, признав необходимость повышения проезда, предложила свой вариант – 23 рубля наличными и 20 рублей по карте. Завтра это предложение обсудят на заседании городского совета народных депутатов.



Сегодня свой комментарий дал и губернатор.

«Для того чтобы повысить и спрос, и качество, и закупить автобусы, и даже их мыть с утра, к сожалению, на незначительную часть придется повышать. Депутаты выносят этот вопрос. Это не ради того, чтобы залезть к кому то в карман. Все же знают, что та же инфляция 4% каждый год», – резюмировал Клычков.



Читайте также: Депутаты согласились повысить проезд в орловском транспорте





Артём Ежаков



