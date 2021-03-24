Клычков признал необходимость повышения проезда в транспорте Орла

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21:02, 24 марта 2021 года
Клычков признал необходимость повышения проезда в транспорте ОрлаГлава региона провел сегодня традиционный прямой эфир в социальных сетях.
Напомним, что с инициативой увеличить проезд в общественном транспорте Орла обратились сами перевозчики. Они предложили поднять цену до 30 рублей, ссылаясь на подорожание ГСМ и самих автобусов. Предложенный тариф был встречен властями и жителями города в штыки. Позднее мэрия, признав необходимость повышения проезда, предложила свой вариант – 23 рубля наличными и 20 рублей по карте. Завтра это предложение обсудят на заседании городского совета народных депутатов.
Сегодня свой комментарий дал и губернатор.
«Для того чтобы повысить и спрос, и качество, и закупить автобусы, и даже их мыть с утра, к сожалению, на незначительную часть придется повышать. Депутаты выносят этот вопрос. Это не ради того, чтобы залезть к кому то в карман. Все же знают, что та же инфляция 4% каждый год», – резюмировал Клычков.
Артём Ежаков