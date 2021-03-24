среда 24.03.2021 23:24:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:02, 24 марта 2021 года

Клычков признал необходимость повышения проезда в транспорте Орла

Глава региона провел сегодня традиционный прямой эфир в социальных сетях.


Напомним, что с инициативой увеличить проезд в общественном транспорте Орла обратились сами перевозчики. Они предложили поднять цену до 30 рублей, ссылаясь на подорожание ГСМ и самих автобусов. Предложенный тариф был встречен властями и жителями города в штыки. Позднее мэрия, признав необходимость повышения проезда, предложила свой вариант – 23 рубля наличными и 20 рублей по карте. Завтра это предложение обсудят на заседании городского совета народных депутатов.

Сегодня свой комментарий дал и губернатор.
«Для того чтобы повысить и спрос, и качество, и закупить автобусы, и даже их мыть с утра, к сожалению, на незначительную часть придется повышать. Депутаты выносят этот вопрос. Это не ради того, чтобы залезть к кому то в карман. Все же знают, что та же инфляция 4% каждый год», – резюмировал Клычков.


Читайте также:Депутаты согласились повысить проезд в орловском транспорте



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.