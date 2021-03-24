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22:11, 24 марта 2021 года

Недостроенная школа в поселке Долгое непригодна к эксплуатации

Об этом заявил сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.


Отвечая на заданные жителями региона темы, Клычков обратил внимание на вопрос, касающийся достройки здания школы в Долгом.

«Доделаете школу в Долгом?», – спросили у губернатора.

«К сожалению, сложный вопрос, потому что провели мы после расторжения контракта с предыдущим подрядчиком проверку. У меня есть предположение, что не все деньги он направлял, скажем так, на стройку. Есть заключение, что построенное здание непригодно для эксплуатации», – констатировал Клычков.


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Артём Ежаков
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