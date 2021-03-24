Недостроенная школа в поселке Долгое непригодна к эксплуатации

Об этом заявил сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.



«К сожалению, сложный вопрос, потому что провели мы после расторжения контракта с предыдущим подрядчиком проверку. У меня есть предположение, что не все деньги он направлял, скажем так, на стройку. Есть заключение, что построенное здание непригодно для эксплуатации», – констатировал Клычков.