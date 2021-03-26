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10:18, 26 марта 2021 года С мая на Орловщине могут возобновить диспансеризацию Такую возможность допустил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.





Во время традиционного брифинга для СМИ чиновник заявил следующее: «Пока мы не начинаем диспансеризацию, но готовимся. Если будет тенденция (к снижению заболеваемости коронавирусом) сохраняться, мы, фактически, наверное, с мая месяца, если позволит ситуация и Роспотребнадзор, начнем дополнительную диспансеризацию взрослого населения».

В целом вопрос касался возвращения перепрофилированного коронавирусного звена к работе по основным, «доковидным», направлениям. Залогин привел в пример свернутое отделение в Плещеевской ЦРБ – там уже работают по «старому» профилю терапевтическое и хирургическое отделения, а также оказывается помощь паллиативным больным и идет прием узких специалистов. «В доковидный график потихоньку учреждения возвращаются», – заявил глава облздрава.



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Артём Ежаков



