Мэр Орла встретился с жителями микрорайона «Зареченский»

Отчет Юрий Парахин опубликовал в социальных сетях.

Ещё одной больной темой для жителей микрорайона «Зареченский» уже давно является дополнительный выезд. Во время недавнего визита губернатора и мэра один из местных водителей рассказал, что в среднем покидает микрорайон за полчаса – и это время ещё большая удача. Сегодня Парахин завил, что нужную дорогу планируют вывести с улицы Витольда Почернина на улицу Царёв Брод.



Также градоначальник упомянул, что на следующей неделе начнется установка знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено» на пересечении улиц Генерала Ковалёва и Мостовой, Карачевского шоссе и улицы Емлютина.



Что касается освещения, то со слов мэра оно уже частично восстановлено на улице Емлютина и бульваре Молодежи. Для остальных проблемных участков сейчас подготавливают проект.



Работы по ямочному ремонту продолжаются. Их проводят ночью, чтобы не мешать движению.



«Зареченский микрорайон – стремительно развивающийся и молодой микрорайон, в котором проживают более 10,5 тыс. жителей. Мы должны думать об их комфорте, организовывать жизнь вокруг них так, как им удобно, а не как нам хочется. Чтобы их дети могли безопасно добираться в школу, чтобы хорошо ходил транспорт», – заявил Парахин в социальных сетях.