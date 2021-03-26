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12:35, 26 марта 2021 года

Мэр Орла встретился с жителями микрорайона «Зареченский»

Отчет Юрий Парахин опубликовал в социальных сетях.


Первым пунктом сегодняшней утренней встречи стало изменение движения транспорта по микрорайону. Сейчас мэрия готовит возможные варианты, учитывающие и маршруты общественного транспорта. В понедельник готовые схемы обсудят в ГИБДД. Предварительно согласованный вариант озвучат населению, которое и примет окончательное решение.

Ещё одной больной темой для жителей микрорайона «Зареченский» уже давно является дополнительный выезд. Во время недавнего визита губернатора и мэра один из местных водителей рассказал, что в среднем покидает микрорайон за полчаса – и это время ещё большая удача. Сегодня Парахин завил, что нужную дорогу планируют вывести с улицы Витольда Почернина на улицу Царёв Брод.
 
Также градоначальник упомянул, что на следующей неделе начнется установка знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено» на пересечении улиц Генерала Ковалёва и Мостовой, Карачевского шоссе и улицы Емлютина.
 
Что касается освещения, то со слов мэра оно уже частично восстановлено на улице Емлютина и бульваре Молодежи. Для остальных проблемных участков сейчас подготавливают проект.
 
Работы по ямочному ремонту продолжаются. Их проводят ночью, чтобы не мешать движению.
 
«Зареченский микрорайон – стремительно развивающийся и молодой микрорайон, в котором проживают более 10,5 тыс. жителей. Мы должны думать об их комфорте, организовывать жизнь вокруг них так, как им удобно, а не как нам хочется. Чтобы их дети могли безопасно добираться в школу, чтобы хорошо ходил транспорт», – заявил Парахин в социальных сетях.

Фото со страницы Юрия Парахина в «ВКонтакте»


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Артём Ежаков
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