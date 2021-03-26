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17:05, 26 марта 2021 года В Орле на сотрудников Ремспецмоста заведено два уголовных дела Они касаются ремонта Красного моста и моста Дружбы.





Прокуратурой установлено, что для получения преимущества в торгах на реконструкцию Красного моста, который является объектом культурного наследия, Ремспецмост предоставил фиктивный договор о проведении работ на подобном объекте и документы, подтверждающие их исполнение. На основании этих данных, было возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.



Что касается моста Дружбы, то при координирующей роли прокуратуры было выявлено хищение 1,4 миллиона бюджетных средств, выделенных на ремонт переправы. В особо крупном мошенничестве подозреваются должностные лица все той же организации. Кроме этого, прокуратура даст оценку действиям или бездействию тех, кто допустил приемку выполненных работ.



Расследование двух уголовных дел находится на контроле ведомства – сообщает сайт областной прокуратуры.



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Артём Ежаков



