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11:48, 27 марта 2021 года Сумма «ковидных» штрафов в орловском транспорте и торговле приближается к 2 миллионам Цифры были озвучены на заседании регионального оперативного штаба в минувший четверг.





Всего с начала пандемии за несоблюдение противоэпидемиологических требований в общественном транспорте в адрес региональных перевозчиков и водителей было выписано штрафов на сумму в 1 миллион 222 тысячи рублей.



Что касается сферы промышленности и торговли, то за все время действия ограничительных мер нарушителей обязали выплатить 589 тысяч рублей – сообщает региональный информационный портал.



Мониторинг соблюдения противоэпидемиологических мер продолжается и в настоящее время.





Артём Ежаков



