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Главная » Новости

11:48, 27 марта 2021 года

Сумма «ковидных» штрафов в орловском транспорте и торговле приближается к 2 миллионам

Цифры были озвучены на заседании регионального оперативного штаба в минувший четверг.


Всего с начала пандемии за несоблюдение противоэпидемиологических требований в общественном транспорте в адрес региональных перевозчиков и водителей было выписано штрафов на сумму в 1 миллион 222 тысячи рублей.

Что касается сферы промышленности и торговли, то за все время действия ограничительных мер нарушителей обязали выплатить 589 тысяч рублей – сообщает региональный информационный портал.

Мониторинг соблюдения противоэпидемиологических мер продолжается и в настоящее время.


Артём Ежаков
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