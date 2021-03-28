В Орловской области из-за паводка затоплены два низководных моста

Подтопило низководные мосты в селе Тайное Орловского района и деревне Городище в Мценском районе. Проезд по мостам закрыт.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, для проезда имеются объездные пути по дорогам с твердым покрытием.

Мценский район: Городище – Апальково - Отрадинское.

Орловский район: Тайное – Белоберёзовский – Орел.



За последние двое суток в Орловской области приблизительно на метр произошёл подъём уровней воды, этому способствовало резкое потепление и обильное снеготаяние. Под воздействием плюсовых температур продолжается активное разрушение ледового покрова не только на проточных водоёмах, но и на прудах и озёрах. Спасатели продолжают мониторинг паводковой ситуации.



Фото ГУ МЧС России по Орловской области

