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10:51, 29 марта 2021 года Не всем придется платить за прогулку в «Орловском полесье» Администрация национального парка дала разъяснения.







На днях стало известно, что с 1 апреля посещение «Орловского полесья» станет платным Купить посещение можно через систему быстрых платежей по QR-коду через мобильное приложение «Сбербанка» или наличными средствами. Платный доступ (150 рублей с человека) на территорию «Орловского полесья» обусловлен постановлением Правительства РФ от 13.07.2020 г. № 1039 и приказом Минприроды России от 9.09.2020 г. № 667 – сообщает сайт национального парка. Освобождены от взимания платы за посещение Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) следующие категории граждан: • инвалиды войны; • участники Великой Отечественной войны; • лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы; • лица, удостоенные званий Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации либо награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; • ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах"; • военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев и военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; • лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; • лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; • члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда; • инвалиды и сопровождающие их лица; • дети-инвалиды и сопровождающие их лица; • лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан; • дети дошкольного и школьного возраста; • малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, предусмотренные Федеральным законом "О государственной социальной помощи"; • граждане Российской Федерации пенсионного возраста; • многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей; • дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; • сотрудники ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье». Правом на льготу можно воспользоваться при предъявлении соответствующих документов.



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Посещение «Орловского полесья» станет платным





Орловское Информбюро



