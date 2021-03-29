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Главная » Новости

10:51, 29 марта 2021 года

Не всем придется платить за прогулку в «Орловском полесье»

Администрация национального парка дала разъяснения.


На днях стало известно, что с 1 апреля посещение «Орловского полесья» станет платным.
 
Купить посещение можно через систему быстрых платежей по QR-коду через мобильное приложение «Сбербанка» или наличными средствами.
 
Платный доступ (150 рублей с человека) на территорию «Орловского полесья» обусловлен постановлением Правительства РФ от 13.07.2020 г. № 1039 и приказом Минприроды России от 9.09.2020 г. № 667 – сообщает сайт национального парка.
 
 
Освобождены от взимания платы за посещение Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) следующие категории граждан:
 
• инвалиды войны;
 
• участники Великой Отечественной войны;
 
• лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы;
 
• лица, удостоенные званий Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации либо награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;
 
• ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах";
 
• военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев и военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
 
• лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
 
• лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
 
• члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда;
 
• инвалиды и сопровождающие их лица;
 
• дети-инвалиды и сопровождающие их лица;
 
• лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;
 
• дети дошкольного и школьного возраста;
 
• малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, предусмотренные Федеральным законом "О государственной социальной помощи";
 
• граждане Российской Федерации пенсионного возраста;
 
• многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;
 
• дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 
• сотрудники ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье».
 
Правом на льготу можно воспользоваться при предъявлении соответствующих документов.


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Посещение «Орловского полесья» станет платным



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