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11:47, 29 марта 2021 года

В Орловской области 63 новых случая коронавирусной инфекции

В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 63 новых случая коронавирусной инфекции (всего – 32 306).
 
На лечении – 2 180 человек. Накануне выписано 53 орловца (всего – 29 627). Число умерших жителей региона – 499.
 
В Орловской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках, ФАПах, кроме того работают и мобильные бригады, выезжающие на предприятия для проведения вакцинации сотрудников.
 
Кстати, у наших соседей, в Курске, пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции будут развернуты в двух торговых центрах. Об том сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгубернатора области Андрея Белостоцкого.
 
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф


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