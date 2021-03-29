В Орловской области 63 новых случая коронавирусной инфекции

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11:47, 29 марта 2021 года
В Орловской области 63 новых случая коронавирусной инфекцииВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 29 марта
, за последние сутки в Орловской области выявлено 63
новых случая коронавирусной инфекции (всего – 32 306).
На лечении – 2 180 человек. Накануне выписано 53 орловца (всего – 29 627). Число умерших жителей региона – 499.
В Орловской области продолжается вакцинация
от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках, ФАПах, кроме того работают и мобильные бригады, выезжающие на предприятия для проведения вакцинации сотрудников.
Кстати, у наших соседей, в Курске, пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции будут развернуты в двух торговых центрах. Об том сообщает
«Интерфакс» со ссылкой на замгубернатора области Андрея Белостоцкого.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро