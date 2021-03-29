В Орловской области 63 новых случая коронавирусной инфекции

В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.

29 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 63 новых случая коронавирусной инфекции (всего – 32 306). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленоновых случая коронавирусной инфекции (всего – 32 306).

На лечении – 2 180 человек. Накануне выписано 53 орловца (всего – 29 627). Число умерших жителей региона – 499.

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках, ФАПах, кроме того работают и мобильные бригады, выезжающие на предприятия для проведения вакцинации сотрудников.

Кстати, у наших соседей, в Курске, пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции будут развернуты в двух торговых центрах. Об том сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгубернатора области Андрея Белостоцкого.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф