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12:51, 29 марта 2021 года

Педагог ливенской гимназии стала учителем года Орловской области

Звание «Учитель года» завоевала преподаватель иностранного языка Евгения Кобылкина. Теперь ей предстоит защищать честь педагогического сообщества региона на всероссийском этапе.


После окончания Елецкого педагогического института, Евгения Кобылкина вернулась в родную школу уже учителем. Она преподает иностранный язык с 2007 года. Она старается не ограничивать свои уроки стандартными программами, что ценят ученики. В 2014 году Евгения Кобылкина уже участвовала в региональном турнире от города Ливны и тогда вошла в пятерку лучших педагогов Орловщины.

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