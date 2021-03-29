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14:39, 29 марта 2021 года

Орловский пенсионер отдал мошенникам около четверти миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело.


Орловец пострадал от уже традиционной для мошенников схемы. Однажды ему позвонили сотрудники банковской «службы безопасности» и предупредили 65-летнего мужчину о том, что неизвестные сейчас пытаются обокрасть его счет. Следуя «рекомендациям» злоумышленников, пенсионер обналичил свои сбережения и вдобавок взял кредит. Все деньги мужчина перевел на «резервный» счет и так потерял 227 тысяч рублей – сообщает сайт областного УМВД.

Правоохранители снова напоминают о возможности подмены телефонных номеров, таких как 8-800, 8-495, 8-499, и связанным с этим мошенничеством. Никогда не сообщайте собеседникам личную информацию и данные карты, не отправляйте пустые СМС или с набором цифр, а также не берите кредиты, руководствуясь инструкциями банковских специалистов – настоящие никогда не попросят об этом. Любые попытки добычи собеседником персональных данных и запугивания потерей денег из-за сиюминутных махинаций со счетом должны стать поводом завершить разговор и обратиться в службу поддержки банка самостоятельно.

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Артём Ежаков
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